Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 19 September 2026 | 15.38 WIB

Ramalan Zodiak Aries 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)

JawaPos.com - Komunikasi yang berkaitan dengan percintaan bisa datang secara tak terduga kepada zodiak aries hari ini. Aries mungkin menerima pesan penuh kasih sayang dari pasangan atau mendengar kabar tentang pernikahan teman. 

Seseorang mungkin juga mengungkapkan kasih sayang kepada aries. Jangan kaget, karena aries pantas mendapatkannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Sabtu, 19 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries bisa memanfaatkan hari ini untuk menghabiskan malam penuh kasih sayang bersama pasangan. Terkait karir, aries harus fokus pada pekerjaan di kantor dan membuat atasan terkesan dengan ketekunanmu.

Sementara itu, jangan minum minuman beralkohol saat mengemudi atau aries mungkin akan menyesal. Terkait keuangan, awasi pengeluaran dengan cermat jika merasa belum mampu membeli sesuatu yang diinginkan untuk saat ini.

Cinta Aries

Hari ini diperkirakan akan menjadi hari yang baik bagi aries dalam urusan percintaan. Aries menghabiskan hari dengan memikirkan pasangan dan mungkin kesulitan menyelesaikan hal lain. 

Manfaatkan hari ini sebaik mungkin dengan menghabiskan malam dalam suasana tenang dan penuh kasih sayang bersama pasangan.

Karir Aries

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 19 September 2026 | 15.36 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 19 September 2026 | 15.31 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 19 September 2026 | 15.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore