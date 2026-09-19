Ramalan Zodiak Aries 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)
JawaPos.com - Komunikasi yang berkaitan dengan percintaan bisa datang secara tak terduga kepada zodiak aries hari ini. Aries mungkin menerima pesan penuh kasih sayang dari pasangan atau mendengar kabar tentang pernikahan teman.
Seseorang mungkin juga mengungkapkan kasih sayang kepada aries. Jangan kaget, karena aries pantas mendapatkannya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Sabtu, 19 September 2026.
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Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries bisa memanfaatkan hari ini untuk menghabiskan malam penuh kasih sayang bersama pasangan. Terkait karir, aries harus fokus pada pekerjaan di kantor dan membuat atasan terkesan dengan ketekunanmu.
Sementara itu, jangan minum minuman beralkohol saat mengemudi atau aries mungkin akan menyesal. Terkait keuangan, awasi pengeluaran dengan cermat jika merasa belum mampu membeli sesuatu yang diinginkan untuk saat ini.
Cinta Aries
Hari ini diperkirakan akan menjadi hari yang baik bagi aries dalam urusan percintaan. Aries menghabiskan hari dengan memikirkan pasangan dan mungkin kesulitan menyelesaikan hal lain.
Manfaatkan hari ini sebaik mungkin dengan menghabiskan malam dalam suasana tenang dan penuh kasih sayang bersama pasangan.
Karir Aries
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Jawa Pos
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