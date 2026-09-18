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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 18 September 2026 | 21.20 WIB

Ramalan Zodiak Aries 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aries memiliki banyak energi yang dapat dimanfaatkan hari ini. Tetapi, energi itu tidak menentu dan kuat. Aries memiliki stamina untuk melakukan perubahan besar, dan kesempatan untuk membebaskan diri dari batasan apa pun yang menghambat. 

Rangkul aspek-aspek baru dan segar dalam hidup yang sesuai dengan sifatmu yang mencintai kebebasan. Beri ruang bagi jiwa untuk bernapas saat berjalan-jalan di alam pada sore hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Jumat, 18 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Berbahagialah karena pasangan akan sangat mendukung pilihan-pilihan zodiak aries tanpa syarat. Terkait karir, seorang rekan kerja akan memberi aries bantuan saat akan berganti pekerjaan atau karir.

Sementara itu, waspadai masalah pencernaan dan berhati-hatilah saat mengonsumsi makanan. Terkait keuangan, awasi pengeluaran dengan cermat jika merasa belum mampu membeli sesuatu yang diinginkan untuk saat ini.

Cinta Aries

Pasangan sangat mendukung pilihan-pilihan aries tanpa syarat, dengan cara yang mungkin bahkan tidak dilakukan oleh keluarga. Hargai hubungan ini, karena memungkinkan aries untuk benar-benar melebarkan sayap dan terbang. Aries akan merasa sangat puas dengan hubungan saat ini.

Karir Aries

Jika baru-baru ini mempertimbangkan untuk berganti pekerjaan atau karir, seorang rekan kerja akan memberi aries bantuan. Terimalah bantuan ini yang akan membantu mencapai tujuan dengan rasa syukur. Jangan menutup kemungkinan untuk membuka jalur karir baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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