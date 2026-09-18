Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 18 September 2026 | 17.13 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi perlu lebih berhati-hati menjalani aktivitas pada Jumat (18/9). 

Beberapa hal membutuhkan perhatian lebih, terutama saat bepergian dan menyelesaikan pekerjaan yang menuntut konsentrasi.

Kondisi emosional juga perlu dijaga agar tidak mengganggu hubungan maupun waktu istirahat.

Menenangkan pikiran dan mengatur aktivitas secara terencana dapat membantu Scorpio menjalani hari dengan lebih nyaman.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Jumat (18/9), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, kehati-hatian menjadi hal penting bagi Scorpio hari ini. Jika bepergian, perhatikan kondisi sekitar dan jangan terburu-buru.

Untuk membantu menjaga suasana hati tetap tenang, mendengarkan musik lembut dapat menjadi salah satu cara untuk membuat diri lebih rileks.

Cinta Scorpio

Hubungan dengan pasangan berpotensi terasa kurang hangat karena minimnya kasih sayang. Kondisi tersebut jika dibiarkan dapat memengaruhi keharmonisan hubungan.

Karena itu, penting bagi Scorpio untuk kembali membangun kedekatan dengan pasangan.

Komunikasi yang baik dan perhatian sederhana dapat membantu menciptakan suasana hubungan yang lebih nyaman.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Sumber: Astroved.com
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Jumat, 18 September 2026: Perbaiki Pengelolaan Finansial - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Jumat, 18 September 2026: Perbaiki Pengelolaan Finansial

Jumat, 18 September 2026 | 16.09 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Jumat, 18 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Jumat, 18 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Jumat, 18 September 2026 | 16.08 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Gemini Jumat, 18 September 2026: Kembangkan Potensi dan Atur Pemasukan - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Gemini Jumat, 18 September 2026: Kembangkan Potensi dan Atur Pemasukan

Jumat, 18 September 2026 | 16.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore