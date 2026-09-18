Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Jumat, 18 September 2026: Rawat Tubuh dengan Cara Menyenangkan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Virgo pada Jumat, 18 September 2026, mengingatkan bahwa menjaga tubuh tidak selalu harus dilakukan melalui rutinitas yang berat atau terasa membosankan.
Pola hidup sehat justru akan lebih mudah dipertahankan ketika Virgo menemukan aktivitas yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan sendiri.
Karena itu, tidak perlu memaksakan perubahan besar dalam waktu singkat selama kebiasaan sederhana sudah dapat membantu menjaga kondisi tubuh dan pikiran.
Jika olahraga selama ini terasa seperti kewajiban yang melelahkan, Virgo dapat mencoba mengubah cara menjalankannya.
Pilih aktivitas fisik yang memang disukai agar kegiatan tersebut terasa lebih ringan dan tidak mudah ditinggalkan.
Berjalan kaki sambil menikmati suasana sekitar dapat menjadi pilihan ketika Virgo ingin bergerak tanpa harus menjalani latihan yang terlalu berat.
Bersepeda santai, melakukan peregangan, atau mengikuti olahraga bersama teman juga dapat menjadi alternatif yang menyenangkan.
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Jawa Pos
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