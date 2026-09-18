Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Jumat, 18 September 2026: Pilih Rutinitas yang Sesuai

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Pisces pada Jumat, 18 September 2026, mengingatkan pentingnya memilih pola hidup yang sesuai dengan kebutuhan tubuh sendiri.
Pisces sebaiknya tidak sembarangan mengikuti pola diet atau olahraga hanya karena melihat orang lain mendapatkan hasil yang dianggap baik.
Setiap tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga kebiasaan yang cocok bagi seseorang belum tentu memberikan hasil yang sama bagi Pisces.
Sebelum memulai rutinitas baru, Pisces sebaiknya mempertimbangkan kondisi tubuh dan kemampuan untuk menjalankannya secara konsisten.
Jangan memilih pola hidup hanya karena sedang populer atau terlihat memberikan perubahan cepat kepada orang lain.
Kebiasaan yang terlalu sulit justru dapat membuat Pisces cepat merasa terbebani dan akhirnya berhenti sebelum mendapatkan manfaat yang diharapkan.
Karena itu, pilih langkah yang realistis dan dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan.
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Jawa Pos
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