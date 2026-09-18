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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 18 September 2026 | 12.22 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Jumat, 18 September 2026: Atasi Tekanan dengan Komunikasi

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)

JawaPos.com - Karier Libra pada Jumat, 18 September 2026, mungkin menghadapi tekanan yang membuat pekerjaan terasa lebih berat dari biasanya.

Tanggung jawab yang semakin banyak atau persoalan tertentu dapat membuat Libra kesulitan mempertahankan konsentrasi sepanjang hari.

Karena itu, Libra perlu mengatur kembali cara bekerja dan tidak membiarkan tekanan terus menumpuk tanpa mencari jalan keluar yang tepat.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Jumat, 18 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika beban pekerjaan mulai mengganggu konsentrasi, Libra sebaiknya tidak memendam semuanya seorang diri.

Berbicara dengan atasan, senior, atau orang yang memiliki kewenangan untuk membantu dapat menjadi langkah yang lebih baik daripada membiarkan masalah semakin rumit.

Libra tidak perlu menunggu sampai pekerjaan benar-benar tidak terkendali sebelum meminta arahan.

Sampaikan bagian pekerjaan yang dirasa sulit dengan penjelasan yang jelas agar orang lain dapat memahami situasi yang sedang dihadapi.

Editor: Novia Tri Astuti
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