Ramalan Karier Zodiak Leo Sabtu, 19 September 2026: Jangan Terlalu Membebani Diri

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Leo pada Sabtu, 19 September 2026, membutuhkan keseimbangan agar ambisi untuk memberikan hasil terbaik tidak berubah menjadi tekanan yang berlebihan.
Keinginan menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna memang dapat mendorong Leo bekerja lebih keras.
Namun, tuntutan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri justru bisa membuat aktivitas profesional terasa lebih menguras energi.
Leo tidak perlu merasa harus menuntaskan seluruh pekerjaan secara bersamaan.
Ketika beberapa tanggung jawab datang dalam waktu berdekatan, tentukan terlebih dahulu mana yang paling mendesak.
Setelah itu, selesaikan pekerjaan berdasarkan urutan prioritas agar pikiran tidak dipenuhi terlalu banyak hal sekaligus.
Pekerjaan yang belum selesai juga dapat dikerjakan sedikit demi sedikit selama Leo tetap memiliki target yang jelas.
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Jawa Pos
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