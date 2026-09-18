Ramalan Zodiak Capricorn 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn memiliki perasaan alami akan kewajiban dan tanggung jawab yang harus digunakan untuk mengatur dan mengelola lingkungan sekitar. Capricorn mungkin akan menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas di lingkungan rumah.
Selalu ada kemungkinan seorang teman akan mengejutkan dengan datang mengunjungi Capricorn. Hari ini adalah waktu yang baik untuk bersosialisasi, jadi manfaatkanlah dengan baik. Jika harus melakukan kesibukan di tempat kerja, tetaplah fokus agar tidak tertinggal. Selain itu, jagalah keseimbangan setiap saat.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 18 September 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak Capricorn sebaiknya tidak ragu untuk mengungkapkan perasaan dan keinginan terdalam kepada pasangan. Terkait karir, jangan menolak tawaran yang bagus untuk mencari pekerjaan yang sempurna.
Sementara itu, perbaiki kebiasaan makan agar merasa jauh lebih baik saat mengalami gangguan perut. Terkait keuangan, tahan keinginan untuk membeli barang mewah yang akan menguras isi dompetmu dalam waktu dekat.
Cinta Capricorn
Hari ini akan sarat emosi, dimana Capricorn tidak akan ragu untuk mengungkapkan perasaan dan keinginan terdalam kepada pasangan. Pasangan akan merasa benar-benar selaras dan mengalami keharmonisan yang luar biasa dalam hubungan dengan Capricorn.
Karir Capricorn
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Jawa Pos
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