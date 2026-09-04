Hoki Berdatangan, Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Dapat Banyak Kabar Baik di September

JawaPos.com – Pergantian bulan kerap membuat sebagian orang penasaran dengan apa yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka, termasuk mengenai pekerjaan, keuangan, hubungan asmara, hingga keberuntungan.

Dalam astrologi, setiap zodiak memiliki karakter dan ramalan yang berbeda. Memasuki September 2026, sejumlah tanda bintang disebut mempunyai peruntungan yang lebih positif dibandingkan zodiak lainnya.

Keberuntungan tersebut dalam ramalan dapat hadir melalui kesempatan karier, peningkatan finansial, hubungan yang semakin harmonis, maupun kabar baik dari keluarga.

Meski demikian, keberuntungan tidak selalu datang begitu saja. Sikap optimistis, kerja keras, keberanian mengambil kesempatan, dan ketulusan dalam menjalani kehidupan disebut menjadi faktor yang mendukung perubahan positif.

Dikutip dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam zodiak yang diprediksi memiliki peruntungan menarik sepanjang September 2026.

1. Sagitarius Sagitarius dikenal sebagai pribadi yang menyukai kebebasan dan memiliki jiwa petualang. Mereka cenderung mandiri, bersemangat, serta tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu yang diinginkan.

Sifat optimistis menjadi salah satu kekuatan yang membuat mereka mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Meski terkadang mudah tersinggung, Sagitarius dipercaya memiliki semangat kuat untuk terus melangkah.

Pada September 2026, Sagitarius diramalkan mendapatkan sejumlah peluang positif. Karier dapat mengalami perkembangan, termasuk kemungkinan memperoleh tanggung jawab baru atau kesempatan kerja yang lebih menarik.

Kehidupan keluarga juga disebut membawa kabar menggembirakan. Bagi sebagian Sagitarius, ramalan ini bahkan dikaitkan dengan kabar mengenai pernikahan atau kehadiran anggota keluarga baru.