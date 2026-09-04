Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Lania Monica
Sabtu, 5 September 2026 | 03.31 WIB

Hoki Berdatangan, Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Dapat Banyak Kabar Baik di September

Ilustrasi tanda zodiak dalam layar laptop / Foto: (Magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi tanda zodiak dalam layar laptop / Foto: (Magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com – Pergantian bulan kerap membuat sebagian orang penasaran dengan apa yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka, termasuk mengenai pekerjaan, keuangan, hubungan asmara, hingga keberuntungan.

Dalam astrologi, setiap zodiak memiliki karakter dan ramalan yang berbeda. Memasuki September 2026, sejumlah tanda bintang disebut mempunyai peruntungan yang lebih positif dibandingkan zodiak lainnya.

Keberuntungan tersebut dalam ramalan dapat hadir melalui kesempatan karier, peningkatan finansial, hubungan yang semakin harmonis, maupun kabar baik dari keluarga.

Meski demikian, keberuntungan tidak selalu datang begitu saja. Sikap optimistis, kerja keras, keberanian mengambil kesempatan, dan ketulusan dalam menjalani kehidupan disebut menjadi faktor yang mendukung perubahan positif.

Dikutip dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam zodiak yang diprediksi memiliki peruntungan menarik sepanjang September 2026.

1. Sagitarius

Sagitarius dikenal sebagai pribadi yang menyukai kebebasan dan memiliki jiwa petualang. Mereka cenderung mandiri, bersemangat, serta tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu yang diinginkan.

Sifat optimistis menjadi salah satu kekuatan yang membuat mereka mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Meski terkadang mudah tersinggung, Sagitarius dipercaya memiliki semangat kuat untuk terus melangkah.

Pada September 2026, Sagitarius diramalkan mendapatkan sejumlah peluang positif. Karier dapat mengalami perkembangan, termasuk kemungkinan memperoleh tanggung jawab baru atau kesempatan kerja yang lebih menarik.

Kehidupan keluarga juga disebut membawa kabar menggembirakan. Bagi sebagian Sagitarius, ramalan ini bahkan dikaitkan dengan kabar mengenai pernikahan atau kehadiran anggota keluarga baru.

2. Cancer

Cancer merupakan zodiak yang sering digambarkan penuh perhatian dan memiliki ikatan kuat dengan keluarga. Mereka dikenal loyal, penyayang, serta rela berusaha keras demi orang-orang yang dianggap penting.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Akhir Agustus Jadi Titik Balik, 4 Zodiak Ini Berpeluang Merasakan Banyak Kabar Baik - Image
Zodiak

Akhir Agustus Jadi Titik Balik, 4 Zodiak Ini Berpeluang Merasakan Banyak Kabar Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 03.56 WIB

8 Alasan Mengapa Melepaskan Penderitaan Akan Menjadi Kabar Baik untuk Kesehatan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Alasan Mengapa Melepaskan Penderitaan Akan Menjadi Kabar Baik untuk Kesehatan Menurut Psikologi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19.12 WIB

Jangan Menyerah! 6 Shio Ini Diprediksi Mendapat Kabar Baik dan Pencapaian Besar - Image
Zodiak

Jangan Menyerah! 6 Shio Ini Diprediksi Mendapat Kabar Baik dan Pencapaian Besar

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.02 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore