4 Zodiak yang Paling Sering Skip Kelas, Menganggap Bolos Sebagai Cara Menikmati Kebebasan

JawaPos.com - Beberapa zodiak disebut kerap mengalami kesulitan saat menghadiri kelas secara konsisten.

Karakter mereka cenderung mengutamakan kebebasan dan relasi sosial. Sehingga, keempat zodiak ini mudah tergoda untuk bolos kelas demi mengeksplorasi hal baru ataupun menghadiri acara dengan teman-teman.

Berdasarkan sudut pandang astrologi dari laman timesofindia yang dikutip pada(17/9) berikut empat zodiak yang paling sering bolos kelas.

Aries

Aries cenderung impulsif dan tidak menyukai segala sesuatu yang membuat mereka merasa terkekang. Mereka mungkin memutuskan untuk tidak hadir tanpa terlalu banyak berpikir. Jika menganggap sebuah kelas membosankan atau tidak relevan, mereka mungkin memutuskan untuk tidak hadir tanpa terlalu banyak berpikir.

Libra

Libra merupakan sosok yang senang bersosialisasi dan menikmati waktu bersama teman-temannya. Bagi libra, hubungan dan koneksi dengan orang lain terkadang terasa lebih menarik daripada duduk di dalam kelas.

Pisces

Pisces dikenal sebagai sosok pemimpin yang bisa kehilangan kesadaran di dalam kelas. Mereka mungkin lupa kapan jadwal atau melamun di dalam kelas. Sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa waktu sudah berlalu. Mereka juga dapat lebih memprioritaskan dunia batin dibandingkan hadir dalam kelas.

Aquarius

Aquarius sangat menghargai kebebasan dan tidak suka terlalu banyak diatur. Mereka akan melewatkan kelas sebagai bentuk pemberontakan terhadap aturan dan ekspektasi. Aquarius juga cenderung lebih menyukai cara belajar yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri.