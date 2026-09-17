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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 18 September 2026 | 01.50 WIB

4 Zodiak Ini Punya Gaya Belajar yang Berbeda-Beda, Mampu Beradaptasi dengan Cepat

Ilustrasi seseorang yang belajar. (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang belajar. (Magnific)

JawaPos.com - Setiap orang memproses informasi dengan cara yang berbeda. Sementara orang lain justru lebih mudah memahami sesuatu dengan gaya belajar yang berbeda. 

Beberapa orang mungkin lebih mudah belajar secara visual melalui gambar dan video. Ada pula yang lebih menyukai pembelajaran secara berkelompok.

Astrologi dapat mengungkap bahwa setiap zodiak memiliki kepribadian yang berbeda. Berdasarkan informasi dari laman yourtango.com pada (17/9) berikut gaya belajar yang berbeda dari masing-masing zodiak

Aries mudah tertarik jika sesuatu disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Sebaliknya, saat sesuatu berjalan secara monoton, anda bisa kehilangan minat. Anda lebih menyukai ide yang dapat dirangkum dengan cepat. Anda akan kesulitan memahami sesuatu yang samar. 

Taurus adalah tipe orang yang mengutamakan fakta daripada segala sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan jika orang yang menyampaikannya tidak mengetahui banyak hal, anda tetap akan mencari informasi tambahan untuk mendapatkan jawaban dan memahaminya lebih jauh.

Gemini merupakan orang yang cepat berpikir sekaligus cepat berbicara. Informasi yang disampaikan pada anda perlu diberikan dengan cara yang menyenangkan dan berbentuk poin-poin singkat supaya anda tertarik mempelajarinya secara lebih lanjut.

Cancer adalah zodiak yang sensitif. Saat sesuatu fakta tidak memiliki hubungan personal dengan anda, maka hal tersebut akan menjadi lebih sulit untuk dipahami. Anda bisa saja mencoba, tetapi jika tidak menemukan cara untuk menghubungkannya dengan cara berpikir khas Cancer. 

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Editor: Novia Tri Astuti
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