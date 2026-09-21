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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 21 September 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio mungkin merasa sedikit gelisah dan kesulitan berkonsentrasi serta fokus pada kewajiban. Pada sisi lain, kelemahan dapat dengan mudah mengalihkan perhatian. 

Sebaiknya Scorpio beristirahat sesekali dari sifat kritis dan mengingatkan diri sendiri bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Sebaliknya, temukan strategi untuk berkonsentrasi pada pekerjaan dan hindari melewatkan tenggat waktu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Senin, 21 September 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio akan mampu menarik perhatian pasangan berkat pandangan hidup yang baru dan positif. Terkait karir, berikan yang terbaik dan jangan beri atasan alasan untuk memberikan posisi baru kepada rekan kerja.

Sementara itu, Scorpio harus mengambil tindakan pencegahan agar tidak berisiko mengalami cedera serius. Pada ranah keuangan, lakukan riset mendalam sebelum menanamkan dana dan memasuki pasar saham.

Cinta Scorpio

Pandangan hidup Scorpio yang baru dan positif akan menarik perhatian pasangan. Perubahan suasana hati dan pikiran ini akan benar-benar menghidupkan kembali hubungan dan membuat pasangan lebih bahagia berada di dekat Scorpio. 

Mempertahankan pikiran positif dan suasana hati yang gembira, akan memastikan bahwa hubungan Scorpio memiliki dasar yang sehat untuk waktu yang lama.

Editor: Candra Mega Sari
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