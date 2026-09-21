Ramalan Zodiak Sagitarius 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius sedang sangat bersemangat untuk beraksi dan berpetualang. Sagitarius mungkin merasa terdorong untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil beberapa risiko.



Sagitarius juga ingin membuat perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan, termasuk hubungan dan profesi. Pilih sesuatu yang menarik dan lakukanlah. Keluar dari zona nyaman pasti akan memberikan beberapa manfaat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Senin, 21 September 2026.



Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu berinisiatif dan berani untuk menyampaikan perasaan yang sebenarnya kepada seseorang. Terkait karir, promosi yang sudah lama dinantikan akan membuat karir Sagitarius meningkat.



Sementara itu, perawatan yang Sagitarius lakukan akhirnya membawa perubahan yang baik pada kulit. Pada ranah keuangan, perbaiki kondisi keuanganmu dengan mengikuti kecepatan kerja yang padat.

Cinta Sagitarius

Hari ini adalah kesempatan bagi Sagitarius untuk menyerahkan hati dan jiwa kepada seseorang yang istimewa. Dibutuhkan inisiatif dan keberanian untuk menyampaikan perasaan yang sebenarnya kepadanya. Pastikan bahwa dia memiliki perasaan yang sama dan ini bukanlah hubungan yang sepihak.