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Leni Setya Wati
Jumat, 18 September 2026 | 02.28 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Jumat, 18 September 2026: Ada Peluang Cinta Baru dan Hindari Drama Kantor

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.com - Leo, transit Bulan di Scorpio mengajak Anda untuk tetap tenang dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai situasi hari ini.

Baik ketika keadaan berjalan sesuai harapan maupun saat muncul tantangan, usahakan untuk tidak bereaksi secara berlebihan.

Perubahan kecil dalam pola makan dan rutinitas sehari-hari juga dapat memberikan dampak positif.

Anda tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten bisa membantu menciptakan rutinitas yang lebih sehat.

Dalam menghadapi keberhasilan, jangan hanya mengandalkan keberuntungan. Percayalah bahwa usaha dan kerja keras yang Anda lakukan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan.

Kehidupan asmara Leo juga berpotensi menghadirkan kejutan. Hubungan romantis baru dapat muncul secara tidak terduga.

Sementara di lingkungan kerja, sebaiknya hindari politik kantor dan drama yang tidak berkaitan dengan tanggung jawab Anda.

Untuk urusan perjalanan, ada kemungkinan Leo bepergian ke tempat yang memiliki kaitan dengan rumah, keluarga, atau daerah yang sudah tidak asing bagi Anda.

Yuk simak ramalan zodiak Leo secara lebih lengkap pada Jumat, 18 September 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Editor: Hanny Suwindari
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