Ramalan Zodiak Leo 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jika mengalami kesulitan dalam karir atau masalah keuangan, bantuan mungkin datang kepada zodiak leo seorang teman yang tinggal jauh.

Meskipun tidak banyak berbuat, tetapi dia menawarkan kata-kata yang sangat berwawasan sehingga leo langsung tahu tindakan apa yang harus diambil. Semua hal yang dikatakan orang ini juga bisa sangat membantu di masa depan. Catatlah agar leo yakin dan terus mengingatnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 17 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus menunjukkan penghargaan atas bagaimana pasangan selalu mendampingi selama masa-masa sulit. Terkait karir, leo mungkin memutuskan untuk berganti pekerjaan karena peluang baru dan menarik datang.

Sementara itu, lakukan meditasi agar sakit kepala yang selama ini menjadi sumber kekhawatiran, tidak lagi mengganggu. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaranmu dengan menghentikan pembelian tidak penting dan membayar tagihan yang jatuh tempo.

Cinta Leo

Pasangan sangat mendukung leo dalam semua usaha yang dilakukan. Saat membutuhkan dukungannya, pastikan leo menunjukkan penghargaan atas bagaimana dia selalu mendampingi selama masa-masa sulit. Balaslah sikap dan dukungan penuh kasih ini kapan saja dibutuhkan.

Karir Leo