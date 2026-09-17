Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 17 September 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius harus lebih berhati-hati dalam melindungi kesehatan. Sagitarius mungkin berada dalam situasi dimana harus berurusan dengan individu yang sangat keras kepala. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mental sagitarius.

Tetapi, tetaplah tenang dan jangan biarkan hal itu memengaruhi. Sagitarius hanya akan benar-benar produktif jika tidak membiarkan gangguan kecil mengganggu jalannya pekerjaan.

Zodiak capricorn perlu belajar umtuk berkomunikasi dengan lebih baik agar dipahami oleh orang lain. Hal ini dapat mencegah pertengkaran dan kesalahpahaman yang tidak perlu, sehingga memungkinkan keharmonisan dan ketenangan untuk berkuasa.

Namun, hambatan kesehatan mungkin muncul. Jika tidak segera ditangani, hal itu dapat berkembang menjadi komplikasi yang berdampak pada kehidupan kerja capricorn.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 17 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu memanfaatkan hari ini untuk untuk berbagi cerita tentang kesibukan masing-masing dengan pasangan. Terkait karir, tetaplah tenang dan berpikir positif agar berhasil dalam usaha apa pun di masa depan.

Sementara itu, gangguan pencernaan ringan yang mengganggu kemungkinan besar akan sembuh. Pada ranah keuangan, jaga keseimbangan antara pembelian impulsif serta membuat anggaran yang bijaksana.

Cinta Sagitarius