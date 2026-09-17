Ramalan Zodiak Aries 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Pagi ini, zodiak aries mungkin merasakan lonjakan energi dan merasa tidak memiliki hal untuk menyalurkannya. Namun, aries pasti dapat memanfaatkan energi tersebut dengan membantu orang terdekat yang membutuhkan.

Hari ini akan menjadi hari yang baik untuk semua orang. Orang terdekat akan menerima bantuan berharga dalam masalah penting, dan aries dapat memanfaatkan semangat yang dirasakan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Kamis, 17 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Hari ini adalah waktu yang membahagiakan, sehingga zodiak aries dan pasangan bisa terhubung dengan sempurna. Terkait karir, aries perlu menerima tawaran pekerjaan yang diberikan saat ini meskipun bukan yang diinginkan.

Sementara itu, lakukan beberapa teknik meditasi dan minumlah susu hangat sebelum tidur agar waktu tidurmu tidak terganggu. Terkait keuangan, awasi pengeluaran dengan cermat jika merasa belum mampu membeli sesuatu yang diinginkan untuk saat ini.

Cinta Aries

Aries dan pasangan sedang terhubung sempurna, jadi ini adalah saat yang membahagiakan. Oleh karena itu, jika berencana melamar pasangan, hari ini tepat untuk melakukannya.

Kemungkinan besar, lamaran aries akan diterima hari ini. Ambil kesempatan itu dan aries akan senang telah melakukannya.