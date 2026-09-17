Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra ingin melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda dan mengambil tindakan untuk mengubah keadaan.

Sikap fleksibel sangat penting, karena memungkinkan libra untuk menyesuaikan diri dengan perubahan jauh lebih cepat. Cobalah melakukan segala sesuatu secara perlahan dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan.

Zodiak scorpio perlu bersiap untuk menerima banyak kejutan hari ini. Hal ini mungkin datang dalam bentuk hadiah yang perhatian dari seorang teman dekat.

Selain itu, scorpio akan memahami kemandirian dan melihat bahwa diri sendirilah yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

Sehingga, sangat penting untuk berkonsentrasi pada pengambilan keputusan dan mempercayai insting. Ingatlah teman dan keluarga agar scorpio berhati-hati dalam segala hal yang dilakukan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 17 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus lebih percaya diri dan menawan agar pasangan senang saat merespons. Terkait karir, bekerja keraslah untuk memenuhi harapan perusahaan dengan menyelesaikan beberapa tanggung jawab baru.

Sementara itu, hindari makanan yang terlalu pedas, berminyak, atau manis saat menderita masalah pencernaan atau lambung. Terkait keuangan, pendapatan libra yang dapat dibelanjakan perlu dialokasikan untuk membeli gadget dan barang elektronik pada saat ini.