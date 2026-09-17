Ramalan Zodiak Gemini 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jika sedang mencari informasi tertentu, seorang teman zodiak gemini mungkin memilikinya. Tetapi, dia tidak menyadari bahwa gemini sedang mencarinya.

Jangan ragu untuk memberi tahu teman atau kenalan bahwa gemini perlu menemukan beberapa fakta spesifik. Orang yang akhirnya muncul mungkin akan mengejutkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 17 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu meninggalkan tekanan pekerjaan, dan keluarlah untuk bersenang-senang bersama pasangan. Terkait karir, pertimbangkan pro dan kontra dari tawaran pekerjaan baru yang datang tiba-tiba.

Sementara itu, rileks dan bebaskan diri dari kecemasan saat akan tidur agar terhindar dari mimpi buruk. Terkait keuangan, buatlah rencana pengeluaran dan jangan menghabiskan semuanya demi membeli barang mewah.

Cinta Gemini

Pertimbangkan untuk berdansa dengan pasangan jika sudah berpasangan, atau pergilah keluar bersama teman atau keluarga jika lajang.

Melakukan kegiatan sosial kemungkinan akan sangat menyenangkan hari ini. Tinggalkan kekhawatiran dan tekanan pekerjaan, serta keluarlah untuk bersenang-senang.