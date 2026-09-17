Ramalan Zodiak Gemini 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)
JawaPos.com - Jika sedang mencari informasi tertentu, seorang teman zodiak gemini mungkin memilikinya. Tetapi, dia tidak menyadari bahwa gemini sedang mencarinya.
Jangan ragu untuk memberi tahu teman atau kenalan bahwa gemini perlu menemukan beberapa fakta spesifik. Orang yang akhirnya muncul mungkin akan mengejutkan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 17 September 2026.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini perlu meninggalkan tekanan pekerjaan, dan keluarlah untuk bersenang-senang bersama pasangan. Terkait karir, pertimbangkan pro dan kontra dari tawaran pekerjaan baru yang datang tiba-tiba.
Sementara itu, rileks dan bebaskan diri dari kecemasan saat akan tidur agar terhindar dari mimpi buruk. Terkait keuangan, buatlah rencana pengeluaran dan jangan menghabiskan semuanya demi membeli barang mewah.
Cinta Gemini
Pertimbangkan untuk berdansa dengan pasangan jika sudah berpasangan, atau pergilah keluar bersama teman atau keluarga jika lajang.
Melakukan kegiatan sosial kemungkinan akan sangat menyenangkan hari ini. Tinggalkan kekhawatiran dan tekanan pekerjaan, serta keluarlah untuk bersenang-senang.
Karir Gemini
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022