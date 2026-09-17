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Leni Setya Wati
Kamis, 17 September 2026 | 19.23 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Jumat, 18 September 2026: Percaya Diri dan Jangan Terburu-buru

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Aquarius, transit Bulan di Sagitarius mendorong Anda untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan dan pikiran.

Jangan terlalu lama menyimpan semuanya sendiri. Perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari juga dapat memberikan suasana baru yang lebih menyegarkan.

Meski keberuntungan belum sepenuhnya berpihak hari ini, jangan mudah kehilangan semangat.

Dalam urusan cinta, cobalah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hati sekaligus logika. Jangan biarkan pendapat orang lain membuat Anda ragu terhadap pilihan sendiri.

Percayalah pada penilaian pribadi dan beri diri Anda waktu untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang.

Di sisi lain, merencanakan perjalanan yang akan datang bisa menjadi sumber kebahagiaan dan memberikan sesuatu yang menyenangkan untuk dinantikan.

Berikut ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 18 September 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Aquarius

Editor: Novia Tri Astuti
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