Ramalan Karier Zodiak Leo Kamis, 17 September 2026: Atur Beban Kerja dengan Bijak

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Leo pada Kamis, 17 September 2026, mengingatkan agar tidak mengambil terlalu banyak pekerjaan dalam waktu yang bersamaan.
Semangat untuk menyelesaikan tanggung jawab memang menjadi kekuatan, tetapi terlalu banyak tugas sekaligus dapat membuat konsentrasi menurun dan energi cepat terkuras.
Karena itu, Leo perlu lebih cermat menentukan pekerjaan mana yang benar-benar harus diselesaikan terlebih dahulu.
Ketika pekerjaan mulai menumpuk, Leo mungkin merasa harus segera menyelesaikan semuanya agar tidak ada tanggung jawab yang tertinggal.
Namun, mengerjakan banyak tugas secara bersamaan justru dapat membuat perhatian terbagi.
Akibatnya, pekerjaan yang sebenarnya mudah bisa membutuhkan waktu lebih lama karena Leo harus terus berpindah fokus.
Cara yang lebih baik adalah membuat daftar pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi dan batas waktu.
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Jawa Pos
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