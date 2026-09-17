Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Kamis, 17 September 2026: Tinggalkan Masa Lalu dan Buka Hati

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Kamis, 17 September 2026, membawa pesan untuk tidak terus menoleh kepada hubungan masa lalu yang sudah berakhir.
Pengalaman sebelumnya mungkin masih meninggalkan pertanyaan, terutama ketika hubungan tersebut berakhir tanpa memberikan penjelasan yang benar-benar memuaskan.
Namun, terlalu lama memikirkan apa yang sudah berlalu dapat membuat Aquarius sulit memberikan ruang bagi kehidupan asmara yang sedang berkembang.
Jika sebelumnya pernah menjalani hubungan yang berakhir kurang menyenangkan, Aquarius mungkin masih sesekali bertanya apakah keputusan untuk berpisah sudah benar.
Perasaan seperti itu cukup wajar, terutama ketika kenangan lama muncul pada saat sedang merasa kesepian.
Namun, kembali kepada seseorang hanya karena rasa rindu belum tentu membuat keadaan menjadi lebih baik.
Aquarius sebaiknya melihat kembali alasan hubungan tersebut berakhir sebelum membayangkan kemungkinan untuk kembali.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022