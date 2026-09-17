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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 17 September 2026 | 14.46 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Kamis, 17 September 2026: Tinggalkan Masa Lalu dan Buka Hati

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Kamis, 17 September 2026, membawa pesan untuk tidak terus menoleh kepada hubungan masa lalu yang sudah berakhir.

Pengalaman sebelumnya mungkin masih meninggalkan pertanyaan, terutama ketika hubungan tersebut berakhir tanpa memberikan penjelasan yang benar-benar memuaskan.

Namun, terlalu lama memikirkan apa yang sudah berlalu dapat membuat Aquarius sulit memberikan ruang bagi kehidupan asmara yang sedang berkembang.

Berikut ramalan asmara zodiak Aquarius pada Kamis, 17 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika sebelumnya pernah menjalani hubungan yang berakhir kurang menyenangkan, Aquarius mungkin masih sesekali bertanya apakah keputusan untuk berpisah sudah benar.

Perasaan seperti itu cukup wajar, terutama ketika kenangan lama muncul pada saat sedang merasa kesepian.

Namun, kembali kepada seseorang hanya karena rasa rindu belum tentu membuat keadaan menjadi lebih baik.

Aquarius sebaiknya melihat kembali alasan hubungan tersebut berakhir sebelum membayangkan kemungkinan untuk kembali.

Editor: Novia Tri Astuti
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