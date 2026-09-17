Ramalan Zodiak Pisces Kamis, 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Perselisihan yang berkepanjangan, mungkin menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan bagi zodiak pisces. Namun, hal ini akan berakhir menguntungkan pisces.
Masalah ini tidak lagi mengganggu, sehingga pisces dapat kembali ke rutinitas normal. Saatnya untuk melangkah maju. Menghabiskan waktu bersama keluarga akan mendatangkan banyak pujian dari semua orang.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 17 September 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Bersiaplah karena zodiak pisces akan menjadi pusat perhatian berkat pesona diri yang dimiliki. Terkait karir, terimalah penghargaan atau pengakuan dengan rasa syukur serta kerendahan hati.
Sementara itu, jaga tingkat stres dan pola makan yang sehat agar fungsi pencernaan pisces kembali normal. Terkait keuangan, pastikan membuat kesan yang baik karena pisces akan melihat beberapa perkembangan pada kesempatan promosi atau kesepakatan bisnis.
Cinta Pisces
Pisces akan menjadi pusat perhatian berkat pesona yang dimiliki. Semua mata tertuju pada pisces, jadi nikmati situasi yang istimewa ini.
Semua perhatian ini akan memberi kebahagiaan dan membuat pisces semakin menarik bagi orang lain. Pastikan untuk menunjukkan kepribadianmu yang menawan juga.
Karir Pisces
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022