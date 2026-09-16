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Leni Setya Wati
Rabu, 16 September 2026 | 21.27 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok, Kamis 17 September 2026: Hindari Drama Kantor dan Pahami Perasaan Pasangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan Leo menunjukkan bahwa pengaruh Bulan di Scorpio mendorong Anda untuk lebih berani mengungkapkan apa yang dirasakan.

Jangan terlalu lama menyimpan emosi seorang diri karena komunikasi yang terbuka dapat membantu membuat pikiran terasa lebih lega.

Di sisi kesehatan, Leo dapat mulai memperbaiki pola hidup dengan mencoba makanan bergizi baru atau melakukan sedikit perubahan dalam rutinitas olahraga.

Sementara dalam kehidupan sehari-hari, cobalah membedakan antara keinginan dan kebutuhan agar tidak melakukan pengeluaran yang sebenarnya tidak diperlukan.

Dalam hubungan asmara, memahami sudut pandang pasangan menjadi hal penting. Di tempat kerja, jangan memaksakan diri menangani semua tugas sendirian.

Berbagi tanggung jawab dapat membantu meringankan beban. Kabar menyenangkan dari seorang teman juga berpotensi membuat suasana hati Leo lebih ceria.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan zodiak Leo secara lebih lengkap pada Kamis 17 September 2026.

Horoskop Cinta Leo

Editor: Novia Tri Astuti
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