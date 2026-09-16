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Leni Setya Wati
Rabu, 16 September 2026 | 21.19 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok, Kamis 17 September 2026: Hubungan Makin Hangat

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan bintang Gemini menunjukkan adanya energi positif dalam hubungan, pekerjaan, hingga kesehatan.

Pengaruh Bulan di Scorpio mendorong Gemini untuk memberikan perhatian kepada orang terdekat. Tindakan sederhana atau kejutan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membuat hubungan menjadi semakin erat.

Di sisi lain, Gemini juga disarankan untuk tetap menjaga rutinitas kebugaran dan mengelola pikiran serta emosi dengan baik. Jangan ragu meminta bantuan teman ketika menghadapi kesulitan.

Dalam pekerjaan, usaha dan keputusan yang Anda ambil berpeluang mendapatkan penghargaan.

Sementara itu, perubahan rencana perjalanan sebaiknya tidak dianggap sebagai masalah besar. Tetaplah fleksibel dan menyesuaikan diri dengan keadaan.

Dilansir dari Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap Gemini seputar percintaan, keuangan, karier, dan kesehatan.

Horoskop Cinta Gemini

Kehidupan asmara Gemini mungkin terasa lebih menyenangkan karena adanya rayuan ringan atau percakapan penuh canda. Perhatian dari seseorang bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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