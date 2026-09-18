Ramalan Zodiak Libra 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin terganggu oleh pikiran yang terpecah ke berbagai arah. Libra menjadi lebih temperamen dan gelisah, sehingga sulit untuk berkonsentrasi pada satu tugas.

Manfaatkan skenario yang menguntungkan ini dan rasakan semangat baru untuk bekerja besok. Terlibatlah dalam apa pun yang menarik minatmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Jumat, 18 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra dan pasangan perlu menikmati waktu dengan makan malam romantis serta berjalan-jalan bersama. Terkait karir, hari ini menunjukkan perkembangan di bidang karir, dimana libra akan mendapatkan panggilan wawancara.

Sementara itu, jaga kesehatanmu serta seluruh anggota keluarga, terutama dari masalah perut. Terkait keuangan, pendapatan libra yang dapat dibelanjakan perlu dialokasikan untuk membeli gadget dan barang elektronik pada saat ini.

Cinta Libra

Hari ini akan menjadi hari yang sangat romantis untuk libra dan pasangan. Kalian berdua akan dipenuhi perasaan romantis dan sangat menikmati waktu bersama. Cobalah makan malam romantis dan berjalan-jalan di bawah sinar bulan setelahnya.

Karir Libra

Jika sedang mencari pekerjaan, kemungkinan besar akan ada beberapa perkembangan di bidang karir. Libra mungkin akan mendapatkan beberapa panggilan wawancara.

Meskipun bukan pekerjaan impian, libra harus tetap membuka pilihan untuk sementara waktu. Tawaran pekerjaan yang lebih baik pasti akan segera datang.

Kesehatan Libra

Masalah perut mungkin terjadi, jadi cobalah untuk menjaga kesehatanmu serta seluruh anggota keluarga. Banyak orang rentan terkena penyakit perut, jadi waspadalah dan lindungi diri dan keluarga dari kondisi cuaca buruk dan kebiasaan makan yang tidak sehat. Beristirahat dan relaksasi akan membuat semua pihak dalam kondisi prima.