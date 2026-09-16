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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 16 September 2026 | 17.49 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Mimpi kurang baik bisa membangunkan zodiak virgo dengan suasana hati yang aneh. Virgo mungkin mendambakan pertemuan romantis, tetapi dampaknya kemungkinan akan lebih kuat. Mimpi-mimpi intens ini mungkin akan merangsang kreativitasmu. 

Jika saat ini tidak sedang mengerjakan proyek, ide-ide bisa membanjiri imajinasimu. Biarkan ide-ide itu berkembang untuk sementara waktu. Tidak perlu terburu-buru dalam memilih dan nikmati saja harimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Rabu, 16 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu terbuka untuk membawa hubungan saat ini menuju level yang baru. Mengenai karir, terimalah pekerjaan yang datang sambil terus mencari pekerjaan yang diinginkan.

Sementara itu, jagalah kondisi kulit tetap sehat dan buatlah tetap terhidrasi. Terkait keuangan, pertimbangkan berbagai pilihan untuk melakukan pembelian karena aspek keuangan virgo sedang positif.

Cinta Virgo

Perasaan virgo akan semakin intens kepada pasangan. Virgo dan pasangan sama-sama saling menginginkan hubungan yang lebih dalam dan bermakna. 

Pastikan berbicara dengan pasangan tentang perasaanmu, dan dengarkanlah ketika pasangan menceritakan perasaannya. Terbukalah untuk membawa hubungan menuju level yang baru.

Karir Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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