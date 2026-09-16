Ramalan Zodiak Aquarius & Pisces 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius berpikiran terbuka, selalu ingin tahu, dan analitis. Aquarius adalah seorang ahli strategi, visioner, dan jenius dalam pekerjaan. Sebagai hasil dari sikap yang optimis, aquarius akan langsung disukai oleh semua orang yang ditemui.

Terkait memahami pikiran manusia, aquarius memiliki kemampuan observasi dan analitis yang luar biasa. Jika ingin memberikan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan, maka lakukanlah.

Mengatasi emosi destruktif dalam diri, akan meningkatkan hubungan aquarius dengan orang lain sekaligus membuat bahagia.

Zodiak pisces adalah pemikir yang emosional dan artistik, dengan kekuatan imajinasi yang tak tertandingi. Pisces tidak memiliki keinginan atau mengejar kekuasaan atau otoritas.

Pada hari ini, pisces akan menjadi sangat sibuk di rumah. Tamu mungkin akan berkunjung, dan rumah pisces akan dipenuhi dengan keriuhan perayaan.

Cobalah mengesampingkan kekhawatiran pekerjaan dan fokuslah bersenang-senang dengan orang-orang yang disayangi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 16 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius merasa sangat gembira dengan kehadiran orang baru dalam kehidupan percintaan. Terkait karir, aquarius berada dalam posisi yang menguntungkan karena memiliki banyak tawaran pekerjaan untuk dipilih.