Ramalan Asmara Zodiak Pisces Rabu, 16 September 2026: Beri Waktu untuk Pulihkan Hati

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Rabu, 16 September 2026, membawa pesan agar memberikan waktu kepada diri sendiri untuk memahami perasaan yang masih tersisa dari pengalaman sebelumnya.
Kenangan tentang hubungan yang pernah dijalani mungkin masih muncul pada saat-saat tertentu dan membuat suasana hati kembali berubah.
Karena itu, Pisces tidak perlu memaksa diri untuk segera melupakan semuanya hanya karena merasa proses untuk pulih seharusnya berlangsung lebih cepat.
Bagi Pisces yang pernah mengalami perpisahan cukup menyakitkan, kembali merasa baik-baik saja memang tidak selalu berlangsung dalam waktu singkat.
Ada hari ketika Pisces merasa sudah mampu melanjutkan kehidupan seperti biasa.
Namun, pada kesempatan lain, sebuah kenangan sederhana mungkin kembali mengingatkan pada seseorang dari masa lalu.
Perasaan yang naik turun tersebut tidak berarti Pisces gagal melanjutkan kehidupan.
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Jawa Pos
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