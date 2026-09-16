Ramalan Zodiak Libra Rabu, 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com – Zodiak libra sebaiknya tidak terlalu stres memikirkan masalah atau hal-hal sepele. Libra mungkin merasa jengkel dengan tekanan yang diberikan oleh atasan.
Tetapi, semua itu akan terbayar setelah libra lulus ujian atau tugas ini dengan hasil yang memuaskan. Betapapun sibuknya, luangkan waktu untuk melakukan yoga atau meditasi yang membantumu tetap rileks.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Rabu, 16 September 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra akan tenggelam dalam lamunan tentang pasangan dan merasakan cinta yang sangat kuat. Terkait karir, terima perubahan pada pekerjaan yang akan membawa libra menuju kesuksesan.
Sementara itu, lindungi kulit dengan menutupi tubuh jika harus keluar rumah dan gunakanlah tabir surya. Terkait keuangan, pendapatan libra yang dapat dibelanjakan perlu dialokasikan untuk membeli gadget dan barang elektronik pada saat ini.
Cinta Libra
Libra akan tenggelam dalam lamunan tentang pasangan. Libra akan merasakan cinta yang sangat kuat dan tidak ingin momen ini berakhir. Tidak apa-apa untuk terbawa suasana, tetapi pastikan tetap berpijak kuat di bumi.
Karir Libra
Hari ini adalah hari keberuntungan bagi libra yang ingin berganti pekerjaan. Libra mungkin akan menemukan peluang yang tidak ingin melewatkan. Terima perubahan ini, karena pekerjaan baru yang diambil hari ini kemungkinan besar akan membawa kesuksesan.
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Jawa Pos
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