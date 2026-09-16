Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 16 September 2026 | 13.24 WIB

Ramalan Zodiak Libra Rabu, 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Zodiak libra sebaiknya tidak terlalu stres memikirkan masalah atau hal-hal sepele. Libra mungkin merasa jengkel dengan tekanan yang diberikan oleh atasan. 

Tetapi, semua itu akan terbayar setelah libra lulus ujian atau tugas ini dengan hasil yang memuaskan. Betapapun sibuknya, luangkan waktu untuk melakukan yoga atau meditasi yang membantumu tetap rileks.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Rabu, 16 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra akan tenggelam dalam lamunan tentang pasangan dan merasakan cinta yang sangat kuat. Terkait karir, terima perubahan pada pekerjaan yang akan membawa libra menuju kesuksesan.

Sementara itu, lindungi kulit dengan menutupi tubuh jika harus keluar rumah dan gunakanlah tabir surya. Terkait keuangan, pendapatan libra yang dapat dibelanjakan perlu dialokasikan untuk membeli gadget dan barang elektronik pada saat ini.

Cinta Libra

Libra akan tenggelam dalam lamunan tentang pasangan. Libra akan merasakan cinta yang sangat kuat dan tidak ingin momen ini berakhir. Tidak apa-apa untuk terbawa suasana, tetapi pastikan tetap berpijak kuat di bumi.

Karir Libra

Hari ini adalah hari keberuntungan bagi libra yang ingin berganti pekerjaan. Libra mungkin akan menemukan peluang yang tidak ingin melewatkan. Terima perubahan ini, karena pekerjaan baru yang diambil hari ini kemungkinan besar akan membawa kesuksesan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn Rabu, 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Rabu, 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 16 September 2026 | 13.31 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Rabu, 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius Rabu, 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 16 September 2026 | 13.29 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Rabu, 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Rabu, 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 16 September 2026 | 13.26 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore