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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 16 September 2026 | 13.19 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Rabu, 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Zodiak aquarius berpikiran terbuka, selalu ingin tahu, dan analitis. Aquarius adalah seorang ahli strategi, visioner, dan jenius dalam pekerjaan. Sebagai hasil dari sikap yang optimis, aquarius akan langsung disukai oleh semua orang yang ditemui. 

Terkait memahami pikiran manusia, aquarius memiliki kemampuan observasi dan analitis yang luar biasa. Jika ingin memberikan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan, maka lakukanlah. 

Mengatasi emosi destruktif dalam diri, akan meningkatkan hubungan aquarius dengan orang lain sekaligus membuat bahagia.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Rabu, 16 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius merasa sangat gembira dengan kehadiran orang baru dalam kehidupan percintaan. Terkait karir, aquarius berada dalam posisi yang menguntungkan karena memiliki banyak tawaran pekerjaan untuk dipilih.

Sementara itu, pikirkan sesuatu yang menyenangkan sebelum tidur agar terhindar dari mimpi buruk. Pada sisi keuangan, aquarius akan menghadapi konsekuensi dari pengeluaran berlebihan yang baru-baru ini dilakukan.

Cinta Aquarius

Aquarius akan merasa sangat gembira dengan kehadiran orang baru dalam kehidupan percintaan. Sekalipun hubungan dengannya berumur pendek, tetapi akan membawa banyak kegembiraan dalam hidup. Aquarius harus menikmatinya selagi masih berlangsung.

Karir Aquarius

Editor: Hanny Suwindari
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