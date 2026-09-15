5 Zodiak yang Memiliki Koneksi Kuat Antara Pikiran dan Tubuh, Tau Kapan Harus Beristirahat

JawaPos.com-Saat seseorang memiliki hubungan yang baik antara pikiran dan tubuhnya,maka mereka akan memperhatikan kondisi kesehatannya secara menyeluruh.

Mereka bahkan memiliki rutinitas kesehatan untuk menjaga kondisi tubuh dan pikirannya supaya tetap dalam kondisi prima.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman .yourtango pada (15/9) berikut zodiak yang berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kondisi kesehatannya.

Aquarius

Aquarius selalu memperhatikan kondisi tubuhnya. Mereka mungkin meluangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri tentang apa yang sedang tubuh mereka rasakan. Aquarius juga sering pergi ke tempat sunyi seperti pegunungan dan pantai untuk merasakan bahwa diri mereka hadir dan terhubung.

Leo

Leo selalu memahami kebutuhan diri sendiri. Leo tidak menerima begitu saja semua hal yang datang pada diri mereka. Mereka perlu memikirkannya terlebih dahulu dan mempertimbangkan gambaran besar sebelum menyetujui segala sesuatu. Mereka juga tidak pernah memaksakan diri saat merasa kewalahan.

Gemini

Gemini mulai membiasakan diri untuk menyadari berbagai pikiran yang muncul dalam benak mereka. Gemini memahami bahwa pikiran positif dapat membawa hal-hal baik dan berusaha menghilangkan perkataan negatif pada diri sendiri.

Aries

Aries pada umumnya tidak hanya duduk dan bermalas-malasan. Mereka terus bergerak dan menguji batas kemampuan tubuhnya. Bagi aries bergerak, melakukan aktivitas fisik, dan berolahraga merupakan bentuk self love.

Taurus