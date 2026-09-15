8 Shio yang Disebut Paling Cakap Mengelola Rezeki dan Menghasilkan Uang, Apa Saja?

JawaPos.com – Kemampuan mendapatkan penghasilan tidak selalu datang dari satu pekerjaan. Ada orang yang pandai melihat kesempatan, ada pula yang mampu mengubah keterampilan atau relasi menjadi sumber pendapatan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Sejumlah shio dipercaya memiliki sifat yang mendukung kemampuan dalam mengelola uang, membaca peluang, hingga mencari sumber penghasilan tambahan.

Karakter seperti berani mengambil kesempatan, kreatif, disiplin, hemat, dan mampu membangun jaringan disebut menjadi modal penting dalam urusan finansial.

Dilansir dari Naurakom, terdapat delapan shio yang disebut mempunyai kemampuan kuat dalam mencari uang dan menemukan peluang finansial di berbagai situasi.

1. Shio Macan – Berani Mengejar Target Shio Macan dipercaya memiliki karakter penuh keberanian dan semangat juang. Mereka tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan, termasuk persoalan yang berkaitan dengan finansial.

Ketika sudah memiliki target, pemilik shio ini cenderung berusaha keras untuk mencapainya. Mereka juga tidak terlalu takut menghadapi persaingan selama melihat adanya peluang yang bisa dikejar.

Kegigihan dan keberanian mengambil langkah membuat Shio Macan disebut mampu menemukan jalan untuk meningkatkan penghasilan.

2. Shio Monyet – Kreatif Melihat Kesempatan Shio Monyet dikenal sebagai sosok yang cerdas dan kreatif. Salah satu kelebihannya adalah kemampuan beradaptasi ketika kondisi berubah.

Mereka dipercaya tidak mudah terpaku pada satu cara untuk mendapatkan penghasilan. Jika sebuah peluang tidak berhasil, mereka dapat mencari alternatif lain dengan pendekatan yang lebih kreatif.