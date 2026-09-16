4 Zodiak yang Cinta Belajar, Hidup untuk Mempelajari Hal-Hal Baru dan Meningkatkan Skill

JawaPos.com - Empat zodiak ini adalah sosok yang hobi belajar. Tidak terbatas hanya pada buku, mereka belajar berbagai hal termasuk kemampuan teknis dan soft skills.

Mereka hidup untuk belajar. Apapun mereka lakukan untuk bisa menjadi lebih baik setiap harinya.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman /collective.world pada (16/9) berikut empat zodiak yang cinta belajar.

Sagittarius

Sagittarius selalu berada dalam pencarian pengetahuan. Mereka bisa belajar segala hal mulai dari alat musik,olahraga, atau memasak. Sagittarius juga senang mengikuti pengalaman baru yang dapat memperluas perspektif sekaligus membekali mereka dengan wawasan yang luas untuk berinteraksi dengan orang lain.

Gemini

Gemini bersekolah tinggi untuk mendapatkan gelar. Mereka hobi bepergian sekaligus mengembangkan karir dalam waktu yang bersamaan. Bagi orang-orang yang melihatnya hal tersebut tampak mudah dilakukan. Bagi gemini, proses belajar tidak berakhir setelah ia selesai bersekolah.

Virgo

Virgo bisa berbicara dalam berbagai bahasa dengan lancar. Mereka ingin menjadi sosok yang didatangi orang lain untuk meminta nasehat, pendapat, ataupun rekomendasi. Mereka seolah dapat menjadi seorang profesor, pakar medis, terapis, sekaligus pemandu wisata.

Pisces

Pisces membutuhkan bahan untuk dipikirkan. Mereka membutuhkan ide-ide baru untuk menghasilkan gagasan murni yang dapat mereka bagikan. Mereka selalu membutuhkan bahan untuk dipikirkan, diproses, dan mengembangkan imajinasinya untuk mencapai hal-hal besar.