4 Zodiak yang Cinta Belajar, Hidup untuk Mempelajari Hal-Hal Baru dan Meningkatkan Skill

Ilustrasi belajar. (Magnific)
JawaPos.com - Empat zodiak ini adalah sosok yang hobi belajar. Tidak terbatas hanya pada buku, mereka belajar berbagai hal termasuk kemampuan teknis dan soft skills.
Mereka hidup untuk belajar. Apapun mereka lakukan untuk bisa menjadi lebih baik setiap harinya.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman /collective.world pada (16/9) berikut empat zodiak yang cinta belajar.
Sagittarius
Sagittarius selalu berada dalam pencarian pengetahuan. Mereka bisa belajar segala hal mulai dari alat musik,olahraga, atau memasak. Sagittarius juga senang mengikuti pengalaman baru yang dapat memperluas perspektif sekaligus membekali mereka dengan wawasan yang luas untuk berinteraksi dengan orang lain.
Gemini
Gemini bersekolah tinggi untuk mendapatkan gelar. Mereka hobi bepergian sekaligus mengembangkan karir dalam waktu yang bersamaan. Bagi orang-orang yang melihatnya hal tersebut tampak mudah dilakukan. Bagi gemini, proses belajar tidak berakhir setelah ia selesai bersekolah.
Virgo
Virgo bisa berbicara dalam berbagai bahasa dengan lancar. Mereka ingin menjadi sosok yang didatangi orang lain untuk meminta nasehat, pendapat, ataupun rekomendasi. Mereka seolah dapat menjadi seorang profesor, pakar medis, terapis, sekaligus pemandu wisata.
Pisces
Pisces membutuhkan bahan untuk dipikirkan. Mereka membutuhkan ide-ide baru untuk menghasilkan gagasan murni yang dapat mereka bagikan. Mereka selalu membutuhkan bahan untuk dipikirkan, diproses, dan mengembangkan imajinasinya untuk mencapai hal-hal besar.
***
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022