3 Zodiak Ini Memilih Bertahan Pada Circle Kecil, Utamakan Kualitas Pertemanan

Ilustrasi circle/Magnific

JawaPos.com-Tiga zodiak ini dikenal memiliki circle yang kecil demi kedamaian hidup yang tidak bisa ditawar.

Mereka tidak akan membiarkan orang-orang masuk ke dalam kehidupannya, saat orang tersebut dirasa menguras energi ataupun justru meninggalkan luka pada diri mereka.

Zodiak ini jauh lebih selektif dalam menentukan siapa teman yang layak tinggal di dalam hidup mereka. Berdasarkan informasi dari laman yang dikutip dari yourtango pada (15/9) berikut tiga zodiak yang sangat menghargai circle kecil dalam kehidupannya.

Virgo

Virgo dikenal sebagai sosok yang penuh rahasia. Dari luar mereka terlihat tenang, tertata, dan mampu mengendalikan diri. Kedamaian hidup menjadi prioritas utama bagi virgo. Anda sangat selektif dalam menentukan orang yang boleh melihat sisi pada diri anda secara lebih mendalam.

Scorpio

Scorpio dikenal tidak mudah untuk didekati. Anda tidak bisa mentoleransi sikap yang tidak konsisten dan berbohong. Scorpio cenderung menjaga circlenya tetap kecil, hanya terdiri dari beberapa teman dekat yang benar-benar bisa dipercaya dan dihargai. Sebaliknya, saat seseorang bersikap tulus dan terbuka, anda akan jauh lebih bisa memberikan kesempatan pada mereka.

Capricorn