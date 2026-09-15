3 Zodiak Mendapat Dorongan Kekuatan dari Semesta untuk Melangkah Maju dan Keluar dari Zona Nyaman

Ilustrasi, seseorang yang mendapat dorongan kekuatan semesta. Magnific/ wirestock.
JawaPos.com - Ada dua kemungkinan yang terjadi jika melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun, pertama Anda akan bosan, kedua Anda justru merasa nyaman.
Keduanya bukanlah hal yang baik bila terus dipertahankan. Jadi, Anda perlu melangkah maju.
Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Selasa (15/9), hari ini menjadi waktu yang tepat.
Saat Venus dan Pluto membentuk aspek square, tiga zodiak berikut mendapat dorongan kekuatan dari semesta untuk berani melangkah maju dan keluar dari zona nyamannya.
1. Scorpio
Saat Venus membentuk aspek square dengan Pluto, alam semesta menunjukkan bahwa inilah saatnya melepaskan diri dari situasi yang membuat Anda jalan di tempat.
Sebenarnya selama ini ada banyak harapan dan impian yang ingin Anda kejar.
Tapi, Anda tidak pernah mencapainya, karena terus berdiam di tempat yang menjadi zona nyaman.
Anda membutuhkan perubahan!
Ditambah perasaan tidak puas kini kian membesar yang mulai memberikan dampak merugikan serta menghambat diri Anda.
Beruntungnya, Selasa, 15 September 2026 semesta memberi kekuatan, membantu Anda mengumpulkan keberanian untuk melakukan sesuatu yang radikal.
Meski ini terasa sedikit menakutkan, namun Anda sadar bahwa Anda harus meninggalkan zona nyaman dengan segera.
Sadarilah, Scorpio adalah sosok yang kuat dan cakap.
Jadi, manfaatkan sifat-sifat tersebut dan wujudkan sesuatu bagi diri Anda sendiri mulai hari ini.
2. Sagitarius
Hari ini semesta mengirimkan tanda bahwa inilah saatnya Anda keluar dari zona nyaman.
Tapi, ironinya, zona yang selama ini Anda anggap nyaman, faktanya tidak terasa nyaman sama sekali.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
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