Weton Sikil: 4 Weton yang Cocok Jadi Peternak dan Petani Menurut Primbon Jawa

Weton yang cocok jadi peternak dan petani menurut primbon jawa./Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Sikil untuk weton yang bergelimang rezeki jika menjalani usaha peternak atau petani.
Golongan weton ini dipercaya membawa keberkahan bagi apa pun yang dirawat hingga berkembang pesat.
Perhitungan neptu menjadi dasar penentuan kategori weton yang termasuk dalam golongan ini.
Dilansir dari akun YouTube SEPUTAR JAWA pada Selasa (15/9), disebutkan empat weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Sikil tersebut.
1. Rabu kliwon
Weton Rabu Kliwon memiliki jumlah neptu lima belas yang menghasilkan perhitungan sikil setelah dikurangi delapan.
Apa pun yang dirawat oleh pemilik weton ini diyakini akan berkembang biak dengan baik dan pesat.
Kedisiplinan serta sikap tidak ingkar janji menjadi karakter menonjol yang melekat pada weton ini.
Kecerdasan disertai jiwa kepemimpinan turut menjadi bagian penting dari kepribadian mereka.
Kerapian serta konsistensi dalam bertindak membuat perkataan mereka mudah dipercaya orang lain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022