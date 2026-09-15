Weton Sikil: 4 Weton yang Cocok Jadi Peternak dan Petani Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Sikil untuk weton yang bergelimang rezeki jika menjalani usaha peternak atau petani.

Golongan weton ini dipercaya membawa keberkahan bagi apa pun yang dirawat hingga berkembang pesat.

Perhitungan neptu menjadi dasar penentuan kategori weton yang termasuk dalam golongan ini.

Dilansir dari akun YouTube SEPUTAR JAWA pada Selasa (15/9), disebutkan empat weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Sikil tersebut.

1. Rabu kliwon

Weton Rabu Kliwon memiliki jumlah neptu lima belas yang menghasilkan perhitungan sikil setelah dikurangi delapan.

Apa pun yang dirawat oleh pemilik weton ini diyakini akan berkembang biak dengan baik dan pesat.

Kedisiplinan serta sikap tidak ingkar janji menjadi karakter menonjol yang melekat pada weton ini.

Kecerdasan disertai jiwa kepemimpinan turut menjadi bagian penting dari kepribadian mereka.