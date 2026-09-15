Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 15 September 2026: Jaga Energi di Tengah Kesibukan

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Selasa, 15 September 2026, perlu mendapatkan perhatian karena aktivitas yang padat dapat membuat tubuh lebih cepat kehilangan energi.

Tumpukan pekerjaan dan berbagai tanggung jawab mungkin membuat Capricorn terlalu fokus pada apa yang harus diselesaikan.

Akibatnya, kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan beristirahat bisa saja terabaikan tanpa disadari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Selasa, 15 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn mungkin memiliki kebiasaan memprioritaskan pekerjaan ketika sedang menghadapi banyak tanggung jawab.

Sikap bertanggung jawab tersebut memang menjadi hal yang positif, tetapi jangan sampai membuat kebutuhan tubuh selalu berada di urutan terakhir.

Tubuh tetap membutuhkan asupan dan waktu pemulihan meskipun pekerjaan sedang menumpuk.