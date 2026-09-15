Ramalan Asmara Zodiak Leo Selasa, 15 September 2026: Berani Ungkapkan Perasaan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Selasa, 15 September 2026, membawa pesan agar tidak lagi menyimpan perasaan terlalu lama.
Ada sesuatu yang mungkin ingin disampaikan Leo kepada pasangan, tetapi rasa takut akan memicu masalah membuatnya memilih untuk diam.
Padahal, perasaan yang terus dipendam dapat membuat tekanan semakin besar dan membuat pasangan kesulitan memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, keterbukaan menjadi hal yang cukup penting untuk menjaga hubungan tetap sehat.
Jika terdapat sesuatu yang mengganggu pikiran, jangan terus menyimpannya hanya karena takut percakapan berubah menjadi pertengkaran.
Persoalan yang tidak pernah dibicarakan justru bisa semakin besar karena masing-masing pihak hanya menebak-nebak apa yang sebenarnya dirasakan.
Leo dapat memilih waktu yang tepat ketika suasana hati sudah lebih tenang.
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Jawa Pos
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