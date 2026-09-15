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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 15 September 2026 | 12.38 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Selasa, 15 September 2026: Jaga Keseimbangan Perasaan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Foxy Fox) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Foxy Fox)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Selasa, 15 September 2026, mengingatkan bahwa menjaga hubungan bukan hanya tentang memahami keinginan pasangan.

Libra juga perlu memberikan perhatian terhadap kebutuhan emosional diri sendiri agar hubungan tidak berjalan dalam keadaan yang terasa berat sebelah.

Menjaga keharmonisan memang penting, tetapi hubungan yang sehat tetap membutuhkan keseimbangan antara memberi perhatian dan menjaga kenyamanan pribadi.

Berikut ramalan asmara zodiak Libra pada Selasa, 15 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, kebiasaan terlalu sering mengalah sebaiknya mulai diperhatikan.

Keinginan menghindari pertengkaran memang bisa membuat suasana hubungan terasa lebih tenang untuk sementara.

Namun, jika Libra terus menyimpan rasa tidak nyaman hanya karena takut memicu perdebatan, persoalan tersebut justru dapat menjadi semakin sulit dibicarakan.

Perasaan yang dipendam terlalu lama bisa berubah menjadi kekecewaan yang lebih besar.

Editor: Novia Tri Astuti
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