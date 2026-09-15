Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Selasa, 15 September 2026: Jangan Terburu Menentukan Hubungan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Selasa, 15 September 2026, membawa pesan agar tidak terburu-buru menentukan arah sebuah hubungan.
Jika sedang dekat dengan seseorang, Capricorn sebaiknya memberikan waktu yang cukup untuk mengenal karakter, kebiasaan, dan cara berpikirnya sebelum mengambil keputusan lebih jauh.
Hubungan membutuhkan proses sehingga tidak semua hal harus segera mendapatkan kepastian.
Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Selasa, 15 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Capricorn mungkin memiliki keinginan kuat untuk mengetahui ke mana hubungan yang sedang dijalani akan berakhir.
Sikap tersebut cukup wajar, terutama bagi Capricorn yang terbiasa membuat rencana dan ingin memastikan segala sesuatu berjalan sesuai harapan.
Namun, hubungan asmara tidak selalu bisa dikendalikan seperti pekerjaan atau target yang sudah disusun dengan rapi.
Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu untuk berkembang.
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Jawa Pos
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