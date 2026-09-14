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Rabbany Wanadriani
Selasa, 15 September 2026 | 01.11 WIB

Rezeki Mengalir Deras, 7 Shio Ini Berpeluang Panen Uang Sejak Muda

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang tentu mendambakan kehidupan yang mapan, terutama dalam hal finansial. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berlangsung pada waktu yang sama bagi setiap orang.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Ada sejumlah shio yang dipercaya mempunyai karakter kuat, pandai melihat kesempatan, serta berpotensi memperoleh keberuntungan finansial sejak usia relatif muda.

Dilansir naurakom, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki peluang besar menjadi “anak emas” dalam urusan rezeki dan kesuksesan. Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal mempunyai kecerdasan dan kemampuan berpikir strategis. Dalam urusan finansial, mereka cenderung mampu mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan.

Sifat ulet membuat mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Ditambah kebiasaan mengatur pengeluaran dengan cermat, karakter tersebut dipercaya dapat membantu Shio Tikus membangun kondisi keuangan yang lebih baik sejak usia muda.

Mereka juga dinilai cukup jeli dalam menangkap kesempatan yang berpotensi menghasilkan keuntungan.

2. Shio Naga

Shio Naga sering dikaitkan dengan karakter penuh percaya diri dan jiwa kepemimpinan yang kuat. Mereka biasanya tidak takut mengambil peran penting dan memiliki keberanian untuk mengejar target yang lebih besar.

Kemampuan berkomunikasi serta kreativitas yang dimiliki juga menjadi modal untuk menciptakan berbagai peluang, termasuk dalam dunia bisnis.

Karena itu, Shio Naga disebut memiliki potensi untuk mencapai pencapaian finansial lebih cepat, khususnya ketika mampu mengembangkan bakat kepemimpinannya.

3. Shio Monyet

Kecerdasan dan kreativitas menjadi dua karakter yang lekat dengan Shio Monyet. Mereka cenderung cepat memahami situasi dan dapat menemukan solusi ketika berhadapan dengan persoalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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