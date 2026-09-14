Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 14 September 2026 | 16.15 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Senin, 14 September 2026: Jaga Tubuh dan Ketenangan Pikiran

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Pisces pada Senin, 14 September 2026 menjadi salah satu perhatian penting, terutama berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari dan kondisi emosional.

Pilihan makanan, waktu istirahat, serta cara mengelola tekanan dapat memengaruhi bagaimana tubuh terasa ketika Pisces menjalani berbagai aktivitas.

Karena itu, Pisces disarankan lebih peka terhadap kebutuhan tubuh sekaligus memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat dari berbagai persoalan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Senin, 14 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pola makan menjadi salah satu hal yang dapat mulai diperhatikan Pisces.

Kesibukan terkadang membuat seseorang memilih makanan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan apakah asupan tersebut benar-benar mendukung kebutuhan tubuh.

Pisces sebaiknya mulai mengurangi kebiasaan terlalu sering mengandalkan makanan yang kurang mendukung pola hidup sehat.

Tidak perlu melakukan perubahan secara drastis dalam waktu singkat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Senin, 14 September 2026: Peluang Finansial Mulai Berkembang - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Senin, 14 September 2026: Peluang Finansial Mulai Berkembang

Senin, 14 September 2026 | 16.14 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Senin, 14 September 2026: Jaga Fokus dan Jangan Overthinking - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Senin, 14 September 2026: Jaga Fokus dan Jangan Overthinking

Senin, 14 September 2026 | 13.06 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Senin, 14 September 2026: Perasaan Makin Dalam - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Senin, 14 September 2026: Perasaan Makin Dalam

Senin, 14 September 2026 | 13.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore