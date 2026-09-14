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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 14 September 2026 | 12.44 WIB

Ramalan Zodiak Leo 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.com - Keragu-raguan orang lain dapat membuat zodiak leo merasa frustrasi dan terjebak hari ini. Sadarilah bahwa leo dapat mengatasi hal ini dengan melampaui mereka. Jangan menunggu orang lain mengambil keputusan. 

Lakukan apa yang perlu dilakukan, dan orang lain akan menyusul ketika mereka siap. Leo tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan orang lain. Berkonsentrasilah pada diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Senin, 14 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Seseorang yang istimewa akan memperhatikan dan mendengarkan setelah zodiak leo berhasil mendapatkan perhatiannya. Terkait karir, bersiaplah karena peluang pekerjaan baru akan datang kepada leo yang baru-baru ini menganggur.

Sementara itu, abaikan pikiran-pikiran irasional yang muncul karena akan membuat leo menderita dan mengganggu kehidupan sosial. Terkait keuangan, jual beli properti adalah aktivitas yang menguntungkan bagi leo saat ini.

Cinta Leo

Leo bisa membuat seseorang terkesan secara signifikan hari ini. Mendapatkan perhatiannya mungkin sulit pada awalnya, tetapi begitu mendapatkannya, dia akan sepenuhnya memperhatikan dan mendengarkan. Jangan sia-siakan momen ini. 

Editor: Novia Tri Astuti
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