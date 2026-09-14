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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 14 September 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Libra 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, sangat penting bagi zodiak Libra untuk tetap tenang dan sabar dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup. Libra mungkin perlu memperhatikan berbagai hal dengan sangat hati-hati dan menghindari energi negatif di sekitar. 

Libra harus bersabar saat mengerjakan sesuatu, karena hal ini dapat membantu membuat orang-orang di sekitar terkesan. Selain itu, hari ini Libra akan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga yang dapat menangani situasi sulit dengan kedewasaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Senin, 14 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra memiliki kesempatan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada seseorang hari ini. Terkait karir, bersabarlah karena Libra akan segera mendapatkan peluang bagus pada pekerjaan saat ini.

Sementara itu, jangan abaikan kesehatan dan luangkan waktu untuk berjalan-jalan singkat di sekitar kompleks kantor. Terkait keuangan, pastikan mengelola keuangan dengan cermat karena Libra akan mendapatkan properti dan aset yang substansial.

Cinta Libra

Inilah saatnya untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada seseorang. Pertemuan dengan seseorang secara romantis, mungkin akan hadir. Hubungan saat ini akan menunjukkan tanda-tanda koneksi yang lebih dalam. Bukalah hatimu dan ungkapkanlah perasaanmu.

Karir Libra

Editor: Candra Mega Sari
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