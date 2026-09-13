Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Senin 14 September 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

JawaPos.com - Berdasarkan pantauan astrologi, berikut ini adalah urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Senin 14 September 2026.

Cek peluang cinta, keuangan, karier, dan kesehatan Aries hingga Pisces menurut Astro Talk.

Ramalan zodiak besok Senin 14 September 2026, menghadirkan sejumlah energi menarik bagi 12 tanda astrologi.

Memasuki awal pekan, beberapa zodiak diprediksi memiliki peluang lebih kuat dalam urusan finansial, karier, cinta maupun kesehatan.

Bagi sebagian zodiak, Senin menjadi momentum untuk kembali mengejar target setelah menikmati akhir pekan.

Namun, setiap zodiak tentu mempunyai energi yang berbeda sehingga cara menghadapi pekerjaan, hubungan, uang dan kondisi emosional juga tidak selalu sama.

Dilansir dari Astro Talk, perhitungan astrologi Veda melihat pergerakan planet seperti Bulan, Matahari, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter dan Saturnus disebut berkaitan dengan emosi, komunikasi, cinta, ambisi, peluang, kedisiplinan, serta perkembangan jangka panjang.

Untuk Senin, 14 September 2026, sejumlah zodiak tampak menonjol karena memperoleh kombinasi energi positif pada beberapa bidang sekaligus.

Capricorn dan Taurus, misalnya, memiliki indikator kuat pada keuangan dan kesehatan, sementara Sagitarius mendapatkan dukungan besar pada sektor karier.

Lantas, zodiak apa yang berada di urutan pertama? Apakah zodiakmu termasuk yang paling beruntung besok? Simak selengkapnya berikut ini.

1. Capricorn — Keuangan dan Kesehatan Sama-sama Menguat Capricorn menempati posisi pertama dalam urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Senin 14 September 2026. Alasannya cukup kuat karena pembacaan Astro Talk menunjukkan sektor keuangan dan kesehatan berada pada skor 100 persen, sementara cinta mencapai 80 persen. Kondisi tersebut memberikan kombinasi energi yang cukup solid untuk mengawali pekan.

Dalam urusan keuangan, Capricorn disarankan mempertahankan keseimbangan. Peluang mendapatkan kondisi finansial yang lebih baik memang terbuka, tetapi hasil tersebut akan lebih mudah dipertahankan apabila Capricorn memiliki rutinitas keuangan yang disiplin. Jangan membiarkan pemasukan yang meningkat membuat pengeluaran ikut melonjak tanpa kendali.

Kesehatan menjadi kekuatan lainnya. Astro Talk mengingatkan Capricorn untuk mendengarkan sinyal tubuh. Jika tubuh membutuhkan istirahat, makanan atau air, jangan mengabaikannya hanya demi menyelesaikan pekerjaan. Kebiasaan sederhana tersebut justru dapat menjaga produktivitas dalam jangka panjang.

Dalam cinta, perasaan terhadap seseorang dapat berkembang secara perlahan. Capricorn yang sedang dekat dengan seseorang sebaiknya tidak terburu-buru memberi label pada hubungan. Biarkan kedekatan berkembang secara alami sambil memahami perasaan masing-masing.