Jalan Hidup Makin Mulus, 7 Shio Ini Konon Mendapat Bantuan Dewa Penolong

shio hidup penuh kemudahan ditemani dewa penolong raih kesuksesan kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ jcomp)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang tidak hanya dikaitkan dengan tahun kelahirannya, tetapi juga dengan berbagai simbol keberuntungan dan perlindungan spiritual.
Salah satu kepercayaan yang berkembang adalah mengenai keberadaan sosok yang disebut sebagai dewa penolong. Kehadirannya dipercaya memberikan energi positif, perlindungan, serta membuka jalan bagi seseorang ketika menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Keyakinan tersebut tentu merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan kepastian mengenai masa depan. Namun, dalam ramalan astrologi Tionghoa, beberapa shio disebut memiliki hubungan dengan figur pelindung tertentu yang diyakini membawa keberuntungan.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut berada dalam naungan dewa penolong dan berpotensi mendapatkan kemudahan dalam perjalanan hidup.
Berikut daftarnya:
Pemilik Shio Kerbau dikenal memiliki karakter kuat, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.
Sifat pekerja keras tersebut membuat mereka cenderung terus berusaha meski harus melewati berbagai rintangan sebelum mencapai tujuan.
Dalam ramalan tersebut, Shio Kerbau disebut mendapatkan perlindungan dari Guan Yu, sosok yang dikaitkan dengan keberanian dan keberuntungan.
Naungan tersebut dipercaya membantu mereka menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Kesempatan dalam pekerjaan, usaha, maupun urusan finansial juga disebut dapat terbuka ketika mereka berani mengambil langkah yang tepat.
Shio Macan identik dengan keberanian, rasa percaya diri, dan semangat yang besar. Mereka biasanya tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan tantangan.
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