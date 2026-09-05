Jalan Hidup Diprediksi Lebih Mulus, Ini 4 Shio yang Disebut Ditemani Dewa Penolong

Ilustrasi orang dengan shio yang punya jaminan sukses dan berjaya berkat keberadaannya yang selalu dijaga Dewa Penolong
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio kerap dikaitkan dengan karakter, energi, serta peruntungan yang berbeda. Ada pula kepercayaan mengenai sosok dewa penolong yang dipercaya dapat memberikan perlindungan dan membawa energi positif bagi shio tertentu.
Keberadaan dewa penolong tersebut diyakini dapat membantu seseorang melewati berbagai tantangan, membuka peluang baru, hingga memperlancar urusan yang berkaitan dengan rezeki, kesehatan, karier, maupun kehidupan secara umum.
Namun, prediksi semacam ini merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi astrologi, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat 4 shio yang dipercaya mendapatkan dukungan dewa penolong sehingga perjalanan hidupnya diprediksi lebih mudah dan berpeluang meraih kesuksesan.
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Berikut tujuh shio yang dimaksud:
Mereka yang lahir pada 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, dan seterusnya dalam siklus 12 tahunan termasuk dalam Shio Kerbau.
Dalam astrologi Tionghoa, Kerbau identik dengan pribadi kuat, disiplin, dan memiliki daya tahan tinggi. Mereka cenderung tidak gampang menyerah ketika menghadapi persoalan dan dikenal bersedia bekerja keras demi mencapai tujuan.
Pada periode yang disebut sebagai tahun Naga Kayu dalam sumber tersebut, Shio Kerbau dikaitkan dengan perlindungan Guan Yu.
Sosok tersebut dipercaya membawa keberanian sekaligus keberuntungan. Karena itu, pemilik Shio Kerbau diprediksi mempunyai dorongan lebih besar untuk menghadapi tantangan dan mengejar pencapaian, termasuk dalam urusan rezeki.
Shio Macan mencakup kelahiran tahun 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, serta siklus 12 tahun berikutnya.
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Jawa Pos
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