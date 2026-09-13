Instingnya Bikin Takjub, Ini 3 Shio yang Konon Punya Indra Keenam Kuat

JawaPos.com – Pernahkah kamu bertemu seseorang yang seolah mampu mengetahui sesuatu sebelum ada tanda-tanda yang jelas? Mereka mungkin bisa membaca perubahan suasana, memahami perasaan orang lain tanpa banyak bicara, atau memiliki firasat ketika akan terjadi sesuatu.

Dalam astrologi Tiongkok, kemampuan seperti ini kerap dikaitkan dengan intuisi atau yang sering disebut sebagai indra keenam. Meski tidak dapat dibuktikan secara ilmiah sebagai kemampuan supranatural, sejumlah kepercayaan astrologi menganggap beberapa shio mempunyai kepekaan batin yang lebih kuat dibandingkan lainnya.

Dilansir dari GaneshaSpeaks, ada tiga shio yang dikenal memiliki intuisi kuat dan cenderung mempercayai suara hati ketika menghadapi berbagai situasi.

1. Shio Babi Shio Babi disebut sebagai salah satu sosok yang memiliki sensitivitas emosional tinggi. Mereka diyakini mampu menangkap perubahan suasana bahkan ketika orang-orang di sekitarnya berusaha menyembunyikan perasaan.

Kepekaan tersebut membuat pemilik shio Babi terkadang bisa mengetahui ketika seseorang sedang kecewa, marah, atau menyimpan persoalan tanpa harus diberi tahu secara langsung.

Dalam hubungan personal, kemampuan membaca perubahan emosi ini bisa menjadi kelebihan. Mereka dapat merasakan ketika seseorang mulai menjaga jarak atau ketika hubungan mengalami perubahan sebelum masalah tersebut dibicarakan secara terbuka.

Intuisi yang kuat juga membuat Shio Babi cenderung berhati-hati ketika menghadapi situasi yang terasa tidak nyaman. Mereka lebih mengandalkan perasaan dan pengamatan terhadap keadaan sebelum mengambil keputusan.

2. Shio Kelinci Shio Kelinci dikenal memiliki karakter lembut sekaligus peka terhadap lingkungan. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, kepekaan tersebut membuat mereka dianggap memiliki naluri yang cukup tajam.

Mereka sering disebut mampu menangkap gelagat tertentu yang luput dari perhatian orang lain. Ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak sepenuhnya jujur, misalnya, Shio Kelinci bisa merasa ada sesuatu yang tidak beres meskipun belum memiliki bukti yang jelas.