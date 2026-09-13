Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 14 September 2026 | 06.03 WIB

Instingnya Bikin Takjub, Ini 3 Shio yang Konon Punya Indra Keenam Kuat

ilustrasi shio dengan indra keenam akurat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio dengan indra keenam akurat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Pernahkah kamu bertemu seseorang yang seolah mampu mengetahui sesuatu sebelum ada tanda-tanda yang jelas? Mereka mungkin bisa membaca perubahan suasana, memahami perasaan orang lain tanpa banyak bicara, atau memiliki firasat ketika akan terjadi sesuatu.

Dalam astrologi Tiongkok, kemampuan seperti ini kerap dikaitkan dengan intuisi atau yang sering disebut sebagai indra keenam. Meski tidak dapat dibuktikan secara ilmiah sebagai kemampuan supranatural, sejumlah kepercayaan astrologi menganggap beberapa shio mempunyai kepekaan batin yang lebih kuat dibandingkan lainnya.

Dilansir dari GaneshaSpeaks, ada tiga shio yang dikenal memiliki intuisi kuat dan cenderung mempercayai suara hati ketika menghadapi berbagai situasi.

1. Shio Babi

Shio Babi disebut sebagai salah satu sosok yang memiliki sensitivitas emosional tinggi. Mereka diyakini mampu menangkap perubahan suasana bahkan ketika orang-orang di sekitarnya berusaha menyembunyikan perasaan.

Kepekaan tersebut membuat pemilik shio Babi terkadang bisa mengetahui ketika seseorang sedang kecewa, marah, atau menyimpan persoalan tanpa harus diberi tahu secara langsung.

Dalam hubungan personal, kemampuan membaca perubahan emosi ini bisa menjadi kelebihan. Mereka dapat merasakan ketika seseorang mulai menjaga jarak atau ketika hubungan mengalami perubahan sebelum masalah tersebut dibicarakan secara terbuka.

Intuisi yang kuat juga membuat Shio Babi cenderung berhati-hati ketika menghadapi situasi yang terasa tidak nyaman. Mereka lebih mengandalkan perasaan dan pengamatan terhadap keadaan sebelum mengambil keputusan.

2. Shio Kelinci

Shio Kelinci dikenal memiliki karakter lembut sekaligus peka terhadap lingkungan. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, kepekaan tersebut membuat mereka dianggap memiliki naluri yang cukup tajam.

Mereka sering disebut mampu menangkap gelagat tertentu yang luput dari perhatian orang lain. Ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak sepenuhnya jujur, misalnya, Shio Kelinci bisa merasa ada sesuatu yang tidak beres meskipun belum memiliki bukti yang jelas.

Kemampuan ini dapat membantu mereka dalam berbagai situasi, mulai dari hubungan asmara, pertemanan, hingga urusan pekerjaan dan bisnis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Orang dengan 11 Tanggal Lahir Ini Dikaruniai Indra Keenam Paling Kuat - Image
Zodiak

Orang dengan 11 Tanggal Lahir Ini Dikaruniai Indra Keenam Paling Kuat

Rabu, 13 Mei 2026 | 04.49 WIB

Sering Punya Firasat Kuat? Inilah 4 Tanda Anda Punya Intuisi Tinggi Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Sering Punya Firasat Kuat? Inilah 4 Tanda Anda Punya Intuisi Tinggi Menurut Psikologi

Kamis, 30 April 2026 | 15.10 WIB

Banjir Keberuntungan! 5 Shio Ini Disebut Punya Peluang Dapat Kekayaan Tak Terduga - Image
Zodiak

Banjir Keberuntungan! 5 Shio Ini Disebut Punya Peluang Dapat Kekayaan Tak Terduga

Senin, 14 September 2026 | 05.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore