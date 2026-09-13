Tak Gampang Jatuh Miskin, 8 Shio Ini Dipercaya Punya Naluri Keuangan yang Kuat

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Setiap orang tentu menginginkan kondisi keuangan yang stabil dan kehidupan yang berkecukupan. Namun, dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya, termasuk dalam urusan keberuntungan dan finansial.
Ada shio yang dipercaya memiliki naluri bisnis kuat, ada pula yang lebih unggul dalam mengatur pengeluaran dan membangun kekayaan secara perlahan. Sebagian lainnya diyakini memiliki kemampuan melihat peluang yang tidak disadari orang lain.
Meski demikian, anggapan mengenai keberuntungan finansial berdasarkan shio merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan jaminan seseorang akan kaya atau selalu beruntung secara ekonomi.
Dilansir dari Cosmic Fusion, berikut delapan shio yang disebut memiliki karakter dan keberuntungan kuat dalam urusan finansial.
Shio Ular dipercaya mempunyai intuisi yang tajam, termasuk ketika berhadapan dengan persoalan keuangan. Mereka cenderung tidak terburu-buru mengambil keputusan dan lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak.
Kemampuan berpikir dalam jangka panjang menjadi salah satu keunggulannya. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, sifat tersebut membuat Ular dianggap mampu menemukan strategi finansial yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain.
Pemilik shio Kambing disebut memiliki kemampuan melihat nilai dari sesuatu yang sering dianggap sepele oleh orang lain. Cara pandang yang unik tersebut dapat menjadi modal ketika mereka menjalankan bisnis atau mencari sumber penghasilan tambahan.
Mereka juga dianggap mampu mengubah ide kreatif menjadi peluang ekonomi. Karena itu, keberuntungan finansial Kambing tidak selalu datang dari jalur konvensional.
Shio Monyet dikenal cerdas, lincah, dan pandai membaca situasi. Karakter tersebut membuat mereka dianggap mudah beradaptasi ketika kondisi ekonomi atau lingkungan bisnis mengalami perubahan.
Monyet juga dipercaya pintar memanfaatkan peluang yang tersedia. Ketika satu cara tidak berhasil, mereka cenderung mencari alternatif lain sehingga memiliki lebih banyak kemungkinan untuk memperoleh penghasilan.
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